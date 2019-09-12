Эксперт прокомментировал сообщения американских СМИ о «Буревестнике»

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Глава Центра изучения проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с URA.RU прокомментировал материал американского телеканала CNBC о якобы неудачах при испытаниях крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
Эксперт прокомментировал сообщения американских СМИ о «Буревестнике»
  • © Минобороны РФ

«Думаю, что речь идёт о намеренных вбросах в информационное пространство», — заявил он.

По его словам, идёт процесс создания и настройки «Буревестника».

Ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал крылатую ракету «Буревестник» «оружием возмездия».

Источник сообщил, что Россия в январе провела успешные испытания ядерной энергоустановки для крылатой ракеты «Буревестник». Отмечалось, что испытания подтвердили заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают «неограниченную дальность полёта ракеты».

Летом 2018 года в Минобороны заявили, что в России были успешно проведены  испытания новейших образцов вооружения, среди которых «Посейдон» и ракета «Буревестник».

Авиаэксперт генерал-майор Владимир Попов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95.

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