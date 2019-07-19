Военный эксперт назвал ракету «Буревестник» «оружием возмездия»

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Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в статье для «Российской газеты» назвал крылатую ракету «Буревестник» «оружием возмездия».

«Буревестник», как и подводный беспилотник «Посейдон» — это оружие возмездия, оружие которое будет применяться после того, как по территории агрессора «отработают» боеголовки межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в статье.

Ранее источник сообщал, что Россия в январе провела успешные испытания ядерной энергоустановки для крылатой ракеты «Буревестник».

Отмечалось, испытания подтвердили заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают «неограниченную дальность полёта ракеты». 

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