Военный эксперт назвал ракету «Буревестник» «оружием возмездия»

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в статье для «Российской газеты» назвал крылатую ракету «Буревестник» «оружием возмездия».

«Буревестник», как и подводный беспилотник «Посейдон» — это оружие возмездия, оружие которое будет применяться после того, как по территории агрессора «отработают» боеголовки межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в статье.

Ранее источник сообщал, что Россия в январе провела успешные испытания ядерной энергоустановки для крылатой ракеты «Буревестник».

Отмечалось, испытания подтвердили заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают «неограниченную дальность полёта ракеты».