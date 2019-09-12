В Госдуме прокомментировали решение Минтруда по МРОТ на 2020 год

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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала решение Минтруда, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году составит 12 130 рублей.
В Госдуме прокомментировали решение Минтруда по МРОТ на 2020 год
  • РИА Новости

«Его, конечно, необходимо повышать, но дело в том, что сейчас существует методика расчёта МРОТ и прожиточного минимума, которые у нас, в соответствии с законом России, должны быть равны. То есть никто не может получать зарплату ниже прожиточного минимума. А методика расчёта прожиточного минимума, к сожалению, устарела», — заявила она.

По её мнению, реальная потребительская корзина должна быть на уровне 19—20 тыс. рублей, где продукты питания будут занимать около 25%, услуги ЖКХ, сотовая связь — 20%, одежда, обувь, развлечения — ещё какую-то долю.

По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. Ежегодно принимается закон, устанавливающий МРОТ на следующий год.

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