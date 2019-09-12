В Петропавловской крепости прошёл приём в честь открытия 23-й сессии Генассамблеи UNWTO

В Петропавловской крепости прошёл приём в честь открытия 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

Среди участников — генсек UNWTO Зураб Пололикашвили, глава Ростуризма Зарина Догузова, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Для меня большая честь приветствовать вас в России. Я знаю, что многие из делегатов впервые посещают нашу страну, поэтому мы рады не только поделиться с вами своими лучшими практиками и наработками, но и продемонстрировать знаменитое на весь мир русское гостеприимство», — заявила Догузова.

Она выразила надежду, что результатом встреч на полях ассамблеи станут эффективные решения для мировой туротрасли.

Ранее сообщалось, что Россия стала страной — председателем 23-й Генеральной ассамблеи UNWTO.