В Москве завели дело по факту гибели студента в метро
Главное следственное управление СК России по Москве завело уголовное дело по факту гибели 17-летнего студента первого курса факультета фундаментальной медицины МГУ в метро.
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru. Статья — «Доведение до самоубийства».
Инцидент произошёл в среду, 11 сентября, на станции «Университет».
Не было движения поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению в центр.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен