В Москве завели дело по факту гибели студента в метро

Главное следственное управление СК России по Москве завело уголовное дело по факту гибели 17-летнего студента первого курса факультета фундаментальной медицины МГУ в метро.

Об этом сообщает kp.ru. Статья — «Доведение до самоубийства».

Инцидент произошёл в среду, 11 сентября, на станции «Университет».

Не было движения поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению в центр.