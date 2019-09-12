В Москве завели дело по факту гибели студента в метро

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Главное следственное управление СК России по Москве завело уголовное дело по факту гибели 17-летнего студента первого курса факультета фундаментальной медицины МГУ в метро.
В Москве завели дело по факту гибели студента в метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. Статья — «Доведение до самоубийства».

Инцидент произошёл в среду, 11 сентября, на станции «Университет».

Не было движения поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению в центр.

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