В московском метро погиб мужчина

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На станции «Университет» Сокольнической линии московского метро погиб мужчина.
В московском метро погиб мужчина
  • РИА Новости

«Около 11:15 на станции метро «Университет» Сокольнической линии Московского метрополитена молодой человек упал с платформы на жёсткий путь», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Отмечается, что полицейские вызвали медиков, которые констатировали смерть пассажира.

Из-за инцидента не было движения поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению в центр.

31 августа сообщалось, что в Московском метрополитене на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии погиб мужчина.  

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