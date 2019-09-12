Суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-замначальника Росгвардии

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Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-замначальника Росгвардии
  • РИА Новости

Об этом сообщает следственное управление СК России по Самарской области.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу», — говорится в заявлении.

По версии следствия, Сазонов с 2008 года лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от частной охранной организации за бездействие в случае нарушений со стороны организации.

Вместе с этим следователи считают, что он с 2015 по 2018 год систематически получал незаконные денежные вознаграждения от директора ООО за способствование размещению фотостудий ООО в родильных домах города Самары, а также обеспечение их беспрепятственной работы.

В СК полагают, что общая сумма взяток, полученная Сазоновым за указанные незаконные действия, составила более 33 млн рублей.

27 июня стало известно о задержании начальника управления Росгвардии по Владимирской области по подозрению в получении взяток

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