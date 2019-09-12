Суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-замначальника Росгвардии
- РИА Новости
Об этом сообщает следственное управление СК России по Самарской области.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу», — говорится в заявлении.
По версии следствия, Сазонов с 2008 года лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от частной охранной организации за бездействие в случае нарушений со стороны организации.
Вместе с этим следователи считают, что он с 2015 по 2018 год систематически получал незаконные денежные вознаграждения от директора ООО за способствование размещению фотостудий ООО в родильных домах города Самары, а также обеспечение их беспрепятственной работы.
В СК полагают, что общая сумма взяток, полученная Сазоновым за указанные незаконные действия, составила более 33 млн рублей.
27 июня стало известно о задержании начальника управления Росгвардии по Владимирской области по подозрению в получении взяток.