Назначен глава управления по контролю за оборотом наркотиков в Москве
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«На всех этапах службы Андрей Бориславович зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный, принципиальный руководитель, обладающий хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом», — сказал начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.
Баранов также уточнил, что Янишевский в прошлом был награждён тремя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и почётным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».
Ранее первый замглавы Министерства внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД будет принимать самые жёсткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе соответствующих доказательств.