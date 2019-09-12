Назначен глава управления по контролю за оборотом наркотиков в Москве

Генерал-майор полиции Андрей Янишевский стал новым начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«На всех этапах службы Андрей Бориславович зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный, принципиальный руководитель, обладающий хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом», — сказал начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

Баранов также уточнил, что Янишевский в прошлом был награждён тремя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и почётным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».

Ранее первый замглавы Министерства внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД будет принимать самые жёсткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе соответствующих доказательств.