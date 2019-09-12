Назначен глава управления по контролю за оборотом наркотиков в Москве

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Генерал-майор полиции Андрей Янишевский стал новым начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве.
Назначен глава управления по контролю за оборотом наркотиков в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«На всех этапах службы Андрей Бориславович зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный, принципиальный руководитель, обладающий хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом», — сказал начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

Баранов также уточнил, что Янишевский в прошлом был награждён тремя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и почётным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».

Ранее первый замглавы Министерства внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД будет принимать самые жёсткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе соответствующих доказательств.

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