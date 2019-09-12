В ФСБ заявили о росте угрозы применения террористами дронов
- РИА Новости
«Поступающая в компетентные органы Российской Федерации информация свидетельствует о нарастании угроз, связанных с применением членами международных террористических организаций беспилотных летательных аппаратов», — цитирует Смирнова ТАСС.
По его словам, наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путём размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители.