В ФСБ заявили о росте угрозы применения террористами дронов

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Российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами беспилотников, заявил первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов.
В ФСБ заявили о росте угрозы применения террористами дронов
  • РИА Новости

«Поступающая в компетентные органы Российской Федерации информация свидетельствует о нарастании угроз, связанных с применением членами международных террористических организаций беспилотных летательных аппаратов», — цитирует Смирнова ТАСС.

По его словам, наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путём размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители

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