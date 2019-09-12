Военный эксперт оценил сообщения американских СМИ о «Буревестнике»

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал материал американского телеканала CNBC, который со ссылкой на свои источники, знакомые с отчётом американских разведслужб, сообщил, что Россия намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой «Буревестник» до 2025 года.

При этом уточнялось, что пять испытаний завершились неудачей, а самый длительный полёт ракеты продолжался больше двух минут.

«Учитывая, что эта информация вылезла в СМИ, то речь может идти о некоей информационной операции, направленной на то, чтобы дискредитировать противника или посеять сомнения в способности России противостоять США. Очевидно, здесь речь идёт о пропагандистском заявлении, и относиться к этому нужно соответствующим образом», — цитирует РИА Новости эксперта.

Ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал крылатую ракету «Буревестник» «оружием возмездия».

«Буревестник», как и подводный беспилотник «Посейдон», — это оружие возмездия, оружие, которое будет применяться после того, как по территории агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет», — отметил эксперт.

Источник сообщил, что Россия в январе провела успешные испытания ядерной энергоустановки для крылатой ракеты «Буревестник». Отмечалось, что испытания подтвердили заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают «неограниченную дальность полёта ракеты».

Летом 2018 года в Минобороны заявили, что в России были успешно проведены испытания новейших образцов вооружения, среди которых «Посейдон» и ракета «Буревестник».