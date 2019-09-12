На Ставрополье объявили официальные итоги выборов главы региона
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комиссии Евгения Демьянова.
Отмечается, что официальным победителем выборов признан действующий губернатор Владимир Владимиров.
«Признать выборы губернатора Ставропольского края состоявшимися и действительными. Считать избранным на пост губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова, за которого проголосовали 79,64% избирателей», — сказал Демьянов.
Ранее сообщалось, что все действующие руководители регионов, а также временно исполняющие обязанности глав субъектов, которые принимали участие в выборах в единый день голосования, одерживают победу по предварительным результатам.