На Ставрополье объявили официальные итоги выборов главы региона

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Избирательная комиссия Ставропольского края официально утвердила итоги выборов главы региона.
На Ставрополье объявили официальные итоги выборов главы региона
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комиссии Евгения Демьянова.

Отмечается, что официальным победителем выборов признан действующий губернатор Владимир Владимиров.

«Признать выборы губернатора Ставропольского края состоявшимися и действительными. Считать избранным на пост губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова, за которого проголосовали 79,64% избирателей», — сказал Демьянов.

Ранее сообщалось, что все действующие руководители регионов, а также временно исполняющие обязанности глав субъектов, которые принимали участие в выборах в единый день голосования, одерживают победу по предварительным результатам.

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