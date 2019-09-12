На Ставрополье объявили официальные итоги выборов главы региона

Избирательная комиссия Ставропольского края официально утвердила итоги выборов главы региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комиссии Евгения Демьянова.

Отмечается, что официальным победителем выборов признан действующий губернатор Владимир Владимиров.

«Признать выборы губернатора Ставропольского края состоявшимися и действительными. Считать избранным на пост губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова, за которого проголосовали 79,64% избирателей», — сказал Демьянов.

Ранее сообщалось, что все действующие руководители регионов, а также временно исполняющие обязанности глав субъектов, которые принимали участие в выборах в единый день голосования, одерживают победу по предварительным результатам.