Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что задержанные рыбаки осуществляли незаконную ловлю тихоокеанского кальмара.
18 августа у берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.