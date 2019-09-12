Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

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Пограничники ФСБ России за минувшие сутки задержали более 250 иностранных граждан, которые занимались незаконным промыслом на лодках у берегов Приморья.

«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что задержанные рыбаки осуществляли незаконную ловлю тихоокеанского кальмара.

18 августа у берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков. 

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