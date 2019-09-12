В Минкомсвязи оценили проект о штрафах за нарушения хранения данных

Глава Минкомсвязи России Константин Носков прокомментировал принятый Госдумой в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований к хранению персональных данных в России.

«Я считаю, что штрафы несопоставимо велики, сейчас предлагаемые. Нужно всё это ещё проработать и обсудить», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в ведомстве собираются сформулировать свою позицию по доработке принятого законопроекта.

«Естественно, мы будем писать в правительство проект правительственного отзыва. Он будет с пожеланиями ещё поработать над законопроектом», — добавил он.

Ранее соответствующий законопроект был принят Государственной думой в первом чтении.

Согласно ему, размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц составит 2—6 млн рублей, а случае повторного — 6—18 млн рублей.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что данный проект — «сигнал не только Twitter и Facebook, но и другим компаниям, которые ещё не исполнили требования российского законодательства».