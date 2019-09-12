В Минкомсвязи оценили проект о штрафах за нарушения хранения данных

Короткая ссылка
Глава Минкомсвязи России Константин Носков прокомментировал принятый Госдумой в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований к хранению персональных данных в России.

«Я считаю, что штрафы несопоставимо велики, сейчас предлагаемые. Нужно всё это ещё проработать и обсудить», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в ведомстве собираются сформулировать свою позицию по доработке принятого законопроекта.

«Естественно, мы будем писать в правительство проект правительственного отзыва. Он будет с пожеланиями ещё поработать над законопроектом», — добавил он.

Ранее соответствующий законопроект был принят Государственной думой в первом чтении. 

Согласно ему, размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц составит 2—6 млн рублей, а случае повторного — 6—18 млн рублей.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что данный проект — «сигнал не только Twitter и Facebook, но и другим компаниям, которые ещё не исполнили требования российского законодательства».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить