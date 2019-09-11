Круизный теплоход «Мустай Карим» спущен на воду в Нижнем Новгороде
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«Готовность судна составляет порядка 80%, корпус полностью закончен, каюты погружены на судно. Оно готовится к испытаниям, основная задача — чтобы до конца навигации в этом году пройти ходовые испытания», — приводит ТАСС слова гендиректора завода Михаила Першина.
Он также сообщил, что зимой 2020 года планируются работы по доводке и отделке судна.
Как передаёт InKazan.ru, на церемонии спуска присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, это событие является «символом возрождения пассажирского судостроения» в стране.
В мае на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду нового серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 22220.