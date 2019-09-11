В Петербурге увеличили число автобусных маршрутов с бесплатным аудиогидом

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В Санкт-Петербурге увеличили число автобусных маршрутов с бесплатным аудиогидом, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пассажиравтотранса.
В Петербурге увеличили число автобусных маршрутов с бесплатным аудиогидом
  • © avtobus.spb.ru

Таким образом, их количество теперь достигает 13. Это автобусы № 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 54, 100, 128, 158 и 181.

Они объединены в проект «Культурный маршрут», содержащий информацию более чем о 170 достопримечательностях.

Для того, чтобы воспользоваться аудиогидом, нужен смартфон, наушники и соответствующее бесплатное приложение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о туристическом маршруте «Живописный тур».

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