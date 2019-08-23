В Подмосковье рассказали о туристическом маршруте, объединяющем Серпухов и Тулу
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Об этом заявила глава комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина.
«В рамках тура будет разработан трёхдневный маршрут по лучшим достопримечательностям этих мест», — пояснила она.
Галкина также отметила опыт региона в событийном туризме. В качестве примеров она привела проекты «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».
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