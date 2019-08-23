В Подмосковье рассказали о туристическом маршруте, объединяющем Серпухов и Тулу

В Московской области рассказали о туристическом маршруте «Живописный тур». Он объединит Серпухов и Тулу, а также музей-заповедник «Поленово», сообщает телеканал «360».

Об этом заявила глава комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина.

«В рамках тура будет разработан трёхдневный маршрут по лучшим достопримечательностям этих мест», — пояснила она.

Галкина также отметила опыт региона в событийном туризме. В качестве примеров она привела проекты «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

Ранее Newinform сообщал, что стали известны самые популярные города России для пешеходных прогулок.