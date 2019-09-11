Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама
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«Россельхознадзор уведомил коллег, что в случае повторного выявления таких объектов во вьетнамской продукции служба будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки в Россию риса», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в трёх партиях (470 тонн) вьетнамского риса был выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект — многоядная муха-горбатка.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых — более 20 млн, — прибывшую из Великобритании.