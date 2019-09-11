Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама

Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз в Россию риса из Вьетнама, если в этой продукции повторно будут выявлены карантинные объекты.

«Россельхознадзор уведомил коллег, что в случае повторного выявления таких объектов во вьетнамской продукции служба будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки в Россию риса», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в трёх партиях (470 тонн) вьетнамского риса был выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект — многоядная муха-горбатка.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых — более 20 млн, — прибывшую из Великобритании.