Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама

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Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз в Россию риса из Вьетнама, если в этой продукции повторно будут выявлены карантинные объекты.
Россельхознадзор может запретить поставки риса из Вьетнама
  • © pixabay.com

«Россельхознадзор уведомил коллег, что в случае повторного выявления таких объектов во вьетнамской продукции служба будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки в Россию риса», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в трёх партиях (470 тонн) вьетнамского риса был выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект — многоядная муха-горбатка.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых — более 20 млн, — прибывшую из Великобритании.

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