СМИ: Расходы россиян на домашний интернет выросли на 9% за год
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Домашний интернет в месяц стоит около 598 рублей. Дороже всего он обходится в Красноярске (938 рублей) и Санкт-Петербурге (712 рублей).
Средняя цена мобильной связи — 344 рубля. Наибольшие суммы зафиксированы в Волгограде и Петербурге (671 и 541 рубль соответственно).
Расходы на телевидение и онлайн-кинотеатры снизились на 13%, до 880 рублей.
Коммунальные услуги обходятся в среднем в 3008 рублей. Самые высокие расходы — в Казани (5970 рублей) и в Москве (3937 рублей).
Ранее СМИ сообщали, что в России выросли расходы на смартфоны и планшеты для школьников.