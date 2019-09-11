СМИ: Расходы россиян на домашний интернет выросли на 9% за год

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Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли на 9 и 11% соответственно за год, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс. Деньги».
СМИ: Расходы россиян на домашний интернет выросли на 9% за год
  • © pixabay.com

Домашний интернет в месяц стоит около 598 рублей. Дороже всего он обходится в Красноярске (938 рублей) и Санкт-Петербурге (712 рублей).

Средняя цена мобильной связи — 344 рубля. Наибольшие суммы зафиксированы в Волгограде и Петербурге (671 и 541 рубль соответственно).

Расходы на телевидение и онлайн-кинотеатры снизились на 13%, до 880 рублей.

Коммунальные услуги обходятся в среднем в 3008 рублей. Самые высокие расходы — в Казани (5970 рублей) и в Москве (3937 рублей).

Ранее СМИ сообщали, что в России выросли расходы на смартфоны и планшеты для школьников.

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