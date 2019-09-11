Около 1,5 тысячи российских артиллеристов провели тренировку

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Около 1,5 тыс. российских артиллеристов провели тренировку на четырёх полигонах, сообщает телеканал «Звезда». Она закрывала программу полевых сборов.
Около 1,5 тысячи российских артиллеристов провели тренировку
  • РИА Новости

К учениям привлекли 600 единиц техники, в том числе самоходные гаубицы «Мста-С» и буксируемые «Мста-Б», 120-миллиметровые миномёты «Сани», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» и системы «Торнадо».

Огонь вели одновременно, чтобы отработать слаженность действий расчётов.

Во время стрельб использовались современные средства оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».

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