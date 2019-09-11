Около 1,5 тысячи российских артиллеристов провели тренировку
- РИА Новости
К учениям привлекли 600 единиц техники, в том числе самоходные гаубицы «Мста-С» и буксируемые «Мста-Б», 120-миллиметровые миномёты «Сани», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» и системы «Торнадо».
Огонь вели одновременно, чтобы отработать слаженность действий расчётов.
Во время стрельб использовались современные средства оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».