Участниками новой программы по кибербезопасности в Сочи станут 40 студентов
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Это учащиеся с первого по четвёртый курс, победившие во всероссийском соревновании «Кибервызов: Новый уровень».
Они будут посещать занятия по защите веб-приложений и изучению векторов атак, реверс-инжиниринга и компьютерной криминалистики.
В конце смены запланировано тестовое задание.
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