Участниками новой программы по кибербезопасности в Сочи станут 40 студентов

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Участниками новой программы по кибербезопасности в сочинском центре «Сириус» станут 40 студентов, сообщает портал «Юга.ру».
Участниками новой программы по кибербезопасности в Сочи станут 40 студентов
  • © Global Look Press

Это учащиеся с первого по четвёртый курс, победившие во всероссийском соревновании «Кибервызов: Новый уровень».

Они будут посещать занятия по защите веб-приложений и изучению векторов атак, реверс-инжиниринга и компьютерной криминалистики.

В конце смены запланировано тестовое задание.

«Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве и стажировках у наших партнёров», — заявила глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.

Центр «Сириус» ежемесячно посещают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. За четыре года его выпускниками стали более 31 тыс. школьников. С 2018 года центр регулярно проводит интенсивное обучение студентов.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести уроки по Dota 2 и FIFA в школах.

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