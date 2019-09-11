В детских лагерях отдохнули более 400 тысяч детей из Подмосковья

Летом 2019 года в детских лагерях отдохнули 403 тыс. детей из Подмосковья, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.

В частности, это 54 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 3,7 тыс. детей-инвалидов.

Всего в летний сезон в Московской области работало 96 загородных лагерей и 1132 лагеря с дневным пребыванием.

«В этом году, помимо Краснодарского края, 4,5 тыс. детей из Подмосковья получили возможность отдохнуть в лагерях Крыма», — отметила Забралова.

Ранее URA.RU сообщало о профилактическом объезде детских лагерей в Тюменской области.