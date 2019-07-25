В Тюменской области спасатели начали профилактический объезд детских лагерей

Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области начали профилактический объезд детских лагерей. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Дети должны быть под круглосуточным наблюдением, где бы они ни находились — на улице или в помещении, чтобы в случае опасности персонал мог оперативно сработать. Необходимо усилить личный контроль каждого работника», — сказал Моор.

Также стало известно, что в кабинете министров Удмуртии прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

На данный момент в регионе работают 18 загородных, 16 санаторно-курортных, 63 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, 11 лагерей труда и отдыха.

Ранее сообщалось, что в Кирове проверят безопасность в детских лагерях.