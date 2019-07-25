В Тюменской области спасатели начали профилактический объезд детских лагерей

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Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области начали профилактический объезд детских лагерей. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
В Тюменской области спасатели начали профилактический объезд детских лагерей
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«Дети должны быть под круглосуточным наблюдением, где бы они ни находились — на улице или в помещении, чтобы в случае опасности персонал мог оперативно сработать. Необходимо усилить личный контроль каждого работника», — сказал Моор.

Также стало известно, что в кабинете министров Удмуртии прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

На данный момент в регионе работают 18 загородных, 16 санаторно-курортных, 63 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, 11 лагерей труда и отдыха.

Ранее сообщалось, что в Кирове проверят безопасность в детских лагерях.

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