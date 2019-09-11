Россия готова наращивать степень участия в UNWTO

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что Россия готова наращивать участие и вовлечённость в работу Всемирной туристской организации (UNWTO) по всем ключевым направлениям работы, а также поддерживать и развивать совместные проекты.

Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением Догузова выступила на 23-й сессии Генеральной ассамблеи UNWTO.

Она выразила готовность начать работу по созданию в России международного центра туризма под эгидой организации для реализации образовательных проектов в туризме.

«Эта инициатива поддержана президентом Российской Федерации и сегодня была озвучена в ходе видеообращения», — добавила Догузова.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.