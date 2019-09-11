Россия готова наращивать степень участия в UNWTO
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
С таким заявлением Догузова выступила на 23-й сессии Генеральной ассамблеи UNWTO.
Она выразила готовность начать работу по созданию в России международного центра туризма под эгидой организации для реализации образовательных проектов в туризме.
«Эта инициатива поддержана президентом Российской Федерации и сегодня была озвучена в ходе видеообращения», — добавила Догузова.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.