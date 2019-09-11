Россия готова наращивать степень участия в UNWTO

Короткая ссылка
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что Россия готова наращивать участие и вовлечённость в работу Всемирной туристской организации (UNWTO) по всем ключевым направлениям работы, а также поддерживать и развивать совместные проекты.
Россия готова наращивать степень участия в UNWTO
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением Догузова выступила на 23-й сессии Генеральной ассамблеи UNWTO.

Она выразила готовность начать работу по созданию в России международного центра туризма под эгидой организации для реализации образовательных проектов в туризме.

«Эта инициатива поддержана президентом Российской Федерации и сегодня была озвучена в ходе видеообращения», — добавила Догузова.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить