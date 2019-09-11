Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным
  • РИА Новости

«Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу. Несколько лет он точно работал», — сказал Песков, отвечая на вопрос о работе Смоленкова в аппарате помощника главы России Юрия Ушакова и доступе к секретным данным.

Пресс-секретарь также добавил, что Кремлю неизвестно, был ли Олег Смоленков агентом ЦРУ.

«Что касается работы под носом у кого-то иностранных шпионов, позвольте мне оставить это без комментария. В данном случае констатирую, что был такой сотрудник, он был уволен, а был он шпионом — не был он шпионом, это нам неизвестно. Это вопрос специальных служб. Они делают своё дело», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.

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