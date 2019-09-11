В Москве упростили получение СНИЛС

В Москве упростили получение страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), сообщают «Известия».

Теперь его можно оформить в день обращения во всех центрах госуслуг «Мои документы».

«Для этого нужно только иметь при себе паспорт (а детям до 14 лет — свидетельство о рождении)», — заявила исполняющая обязанности заместителя директора центров госуслуг Москвы Татьяна Порецкова.

СНИЛС также можно оформить в отделениях Пенсионного фонда России, через работодателя при устройстве на работу или с помощью портала госуслуг России.

Центры госуслуг работают каждый день с 08:00 до 20:00, флагманские офисы ЦАО и ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее эксперт лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин в беседе с телеканалом «360» оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России.