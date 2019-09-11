Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Судья в ходе заседания в среду, 11 сентября, предложила вернуть прокурору дело режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с нарушениями предлагаю вернуть дело прокурору», — сказала судья Ирина Аккуратова.

Ранее суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление.

Адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила: на проект «Платформа» было потрачено 216 млн рублей при его стоимости 260 млн.

По версии следствия, сам Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».