В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области

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Площадь пожара в промышленной зоне в Богородском районе Нижегородской области, по уточнённым данным, составляет 5 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России. 
В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, площадь пожара — 5 тыс. кв. м», — заявили в пресс-службе.

В тушении пожара планируется задействовать пожарный поезд.

Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м.

Информации о пострадавших нет.

В июле URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.

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