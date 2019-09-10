В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
- РИА Новости
«По уточнённым данным, площадь пожара — 5 тыс. кв. м», — заявили в пресс-службе.
В тушении пожара планируется задействовать пожарный поезд.
Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м.
Информации о пострадавших нет.
В июле URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.