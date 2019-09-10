Заработал единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье»

Начал работу единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье», сообщает телеканал «360».

«Операторы готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, записать на приём к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Обратиться в новый сервис можно ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе намерены до конца года выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой.