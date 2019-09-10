На Киевском направлении МЖД планируют построить станцию Аминьевская

На Киевском направлении Московской железной дороги планируют построить станцию Аминьевская. Она будет расположена между платформами Матвеевское и Очаково. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

«Через подземный пешеходный переход пассажиры смогут сразу же попасть в метро — на станцию «Аминьевское шоссе». Интеграция разных видов транспорта значительно экономит время пассажиров, и там, где это возможно, такой подход будет реализован», — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Станция будет состоять из трёх платформ протяжённостью 300 метров. Предусмотрены кассовый зал с техническими помещениями и пункт охраны с турникетами.

Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC и акционерное общество «Мосинжпроект» заключили соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект».