Россияне рассказали о своём отношении к видеоиграм

Большинство россиян (58%) заявили, что видеоигры приносят больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше пользы, чем вреда, в видеоиграх отметили 5% опрошенных. Ещё 19% считают, что вреда и пользы примерно поровну.

По словам 13%, нет ни того, ни другого.

Из положительных последствий респонденты назвали развитие логического мышления (10%), возможность отдохнуть и отвлечься от проблем (8%), повышение общего развития (8%).

Среди отрицательных — возникновение зависимости (26%), ухудшение зрения (23%), негативное влияние на психику (13%), деградация умственных способностей (10%).

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести уроки по Dota 2 и FIFA в школах.