Россияне рассказали о своём отношении к видеоиграм

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Большинство россиян (58%) заявили, что видеоигры приносят больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россияне рассказали о своём отношении к видеоиграм
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Больше пользы, чем вреда, в видеоиграх отметили 5% опрошенных. Ещё 19% считают, что вреда и пользы примерно поровну.

По словам 13%, нет ни того, ни другого.

Из положительных последствий респонденты назвали развитие логического мышления (10%), возможность отдохнуть и отвлечься от проблем (8%), повышение общего развития (8%).

Среди отрицательных — возникновение зависимости (26%), ухудшение зрения (23%), негативное влияние на психику (13%), деградация умственных способностей (10%).

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