Россияне рассказали о своём отношении к видеоиграм
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- РИА Новости
Больше пользы, чем вреда, в видеоиграх отметили 5% опрошенных. Ещё 19% считают, что вреда и пользы примерно поровну.
По словам 13%, нет ни того, ни другого.
Из положительных последствий респонденты назвали развитие логического мышления (10%), возможность отдохнуть и отвлечься от проблем (8%), повышение общего развития (8%).
Среди отрицательных — возникновение зависимости (26%), ухудшение зрения (23%), негативное влияние на психику (13%), деградация умственных способностей (10%).
Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести уроки по Dota 2 и FIFA в школах.