Эксперт оценил список самых распространённых проблем у автомобилей

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Автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News оценил список самых распространённых проблем у машин, среди которых ошибка Check Engine, повышение расхода топлива и спускающиеся колёса.
Эксперт оценил список самых распространённых проблем у автомобилей
  • © pixabay.com

Как отметил Антипов, современные автомобили оборудуют системами самодиагностики с 2000-х годов.

«На Check Engine выведено очень много датчиков, это может быть катализатор, неисправность управления дроссельной заслонкой и так далее. И зачастую эти проблемы не являются критическими, это просто говорит о поломке», — сказал он.

По его словам, появление сигнала Check Engine действительно является самой распространённой проблемой, поскольку эта функция много за что отвечает.

Антипов также выразил мнение, что в список наиболее частых поломок можно добавить неисправность подвески.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.

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