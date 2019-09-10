Эксперт оценил список самых распространённых проблем у автомобилей
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Как отметил Антипов, современные автомобили оборудуют системами самодиагностики с 2000-х годов.
«На Check Engine выведено очень много датчиков, это может быть катализатор, неисправность управления дроссельной заслонкой и так далее. И зачастую эти проблемы не являются критическими, это просто говорит о поломке», — сказал он.
По его словам, появление сигнала Check Engine действительно является самой распространённой проблемой, поскольку эта функция много за что отвечает.
Антипов также выразил мнение, что в список наиболее частых поломок можно добавить неисправность подвески.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.