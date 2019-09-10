Путин представил кандидатуры на пост главы Крыма

Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, пишет «Крыминформ».

«Президент внёс на рассмотрение три кандидатуры: (действующего главы Крыма. — RT) Аксёнова, Шперова и Богатыренко. Аксёнов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», — заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Как указывает агентство, Сергей Богатыренко является руководителем регионального отделения КПРФ, Павел Шперов — депутатом Госдумы от ЛДПР.

В конце августа Путин внёс на рассмотрение парламента Ингушетии кандидатуры на пост главы региона.

Позднее Народное собрание Ингушетии избрало новым главой региона Махмуда-Али Калиматова.