Путин представил кандидатуры на пост главы Крыма

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Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, пишет «Крыминформ».
Путин представил кандидатуры на пост главы Крыма
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Президент внёс на рассмотрение три кандидатуры: (действующего главы Крыма. — RT) Аксёнова, Шперова и Богатыренко. Аксёнов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», — заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Как указывает агентство, Сергей Богатыренко является руководителем регионального отделения КПРФ, Павел Шперов — депутатом Госдумы от ЛДПР. 

В конце августа Путин внёс на рассмотрение парламента Ингушетии кандидатуры на пост главы региона.

Позднее Народное собрание Ингушетии избрало новым главой региона Махмуда-Али Калиматова

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