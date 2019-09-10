Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров, чтобы они могли убедиться в прозрачности выборного процесса в республике.

С таким заявлением она выступила после того, как посольство США на Украине заявило о непризнании выборов, которые были проведены на территории Крыма.

«Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах. Мы готовы признать честность тех выборов, на которых сможем присутствовать», — сказала Гридчина РИА Новости.

Ранее в американском посольстве на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму.

Также депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал протест Министерства иностранных дел Украины в связи с выборами на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.