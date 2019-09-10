В Чите начали проверку сообщений об обрушении потолка в детском саду

Короткая ссылка
Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в одном из детских садов Читы обрушился потолок.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова рассказала, что потолок обрушился в детсаду №38, в результате происшествия никто не пострадал.

«Прокуратура Ингодинского района города Читы по поступившей из СМИ и иных источников информации об обрушении потолочного перекрытия в детском саду №38 города Читы организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности детей», — заявили в прокуратуре.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки из ясельной группы детского сада в Краснодаре после падения на неё дерева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить