В Чите начали проверку сообщений об обрушении потолка в детском саду

Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в одном из детских садов Читы обрушился потолок.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова рассказала, что потолок обрушился в детсаду №38, в результате происшествия никто не пострадал.

«Прокуратура Ингодинского района города Читы по поступившей из СМИ и иных источников информации об обрушении потолочного перекрытия в детском саду №38 города Читы организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности детей», — заявили в прокуратуре.

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