Билан обратился к жителям Самары с извинениями

Российский певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за выступление на концерте в городе в нетрезвом состоянии. Он выразил желание провести повторное бесплатное выступление и извиниться перед гражданами лично.

«Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримёрке в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни», — сказал артист, добавив, что надеется исправить ситуацию. Видеообращение певец опубликовал в Instagram.

Билан отметил, что ведёт переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат.

Ранее Дмитрий Бушуев, концертный директор Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.