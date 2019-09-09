Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре

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Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

По словам Бушуева, у Билана отличные вокальные данные, «все знают, что Дима поёт вживую».

«Никаких проблем в Самаре не было. Даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа. Если бы такое случилось, то в сети всплыло бы видео. Так что не нужно собирать всякую желтуху», — заявил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в сети появилась петиция по поводу выступления Билана в Самаре, в которой говорится, что во время выступления артист якобы «вёл себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

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