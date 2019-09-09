В Москве рассказали о сроках строительства станции метро «Карамышевская»

Столичные власти рассказали о сроках строительства станции «Карамышевская» Московского метрополитена, сообщает kp.ru.

«Запускаем тоннелепроходческий щит «Лилия» на глубине 30 метров. Через несколько месяцев он дойдёт до «Можайской». До конца следующего года станция «Карамышевская» должна быть построена», — заявил мэр Сергей Собянин.

«Карамышевская» находится в северной части Мнёвниковской поймы. Там будет два подземных вестибюля. Дизайн уже разработан.

В перспективе на базе этой станции может быть создан транспортно-пересадочный узел «Мнёвники».

Ранее НСН сообщала о строительстве тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии.