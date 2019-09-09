В Москве рассказали о сроках строительства станции метро «Карамышевская»
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«Запускаем тоннелепроходческий щит «Лилия» на глубине 30 метров. Через несколько месяцев он дойдёт до «Можайской». До конца следующего года станция «Карамышевская» должна быть построена», — заявил мэр Сергей Собянин.
«Карамышевская» находится в северной части Мнёвниковской поймы. Там будет два подземных вестибюля. Дизайн уже разработан.
В перспективе на базе этой станции может быть создан транспортно-пересадочный узел «Мнёвники».
Ранее НСН сообщала о строительстве тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии.