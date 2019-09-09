В Краснодаре проверят деревья на территории всех детсадов и школ

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В Краснодаре проверят деревья на территории всех детских садов и школ после гибели ребёнка, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Краснодаре проверят деревья на территории всех детсадов и школ
  • © пресс-служба администрации Краснодара

«Гибель ребёнка на территории муниципального дошкольного учреждения — это наша общая ответственность. Приношу соболезнования родным и близким погибшей девочки и как глава города прошу у них прощения. От себя лично и от лица всех своих подчинённых», — заявил мэр Евгений Первышов.

Он также попросил прощения у родителей второй пострадавшей девочки и у воспитательницы.

Специалисты в кратчайшие сроки уберут деревья, в надёжности которых не будут уверены. Как отметил Первышов, он лично это проконтролирует.

Ранее ФАН сообщало, что в Краснодаре дерево упало на воспитательницу и двоих детей. Одна из девочек погибла.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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