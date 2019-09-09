В Краснодаре проверят деревья на территории всех детсадов и школ
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«Гибель ребёнка на территории муниципального дошкольного учреждения — это наша общая ответственность. Приношу соболезнования родным и близким погибшей девочки и как глава города прошу у них прощения. От себя лично и от лица всех своих подчинённых», — заявил мэр Евгений Первышов.
Он также попросил прощения у родителей второй пострадавшей девочки и у воспитательницы.
Специалисты в кратчайшие сроки уберут деревья, в надёжности которых не будут уверены. Как отметил Первышов, он лично это проконтролирует.
Ранее ФАН сообщало, что в Краснодаре дерево упало на воспитательницу и двоих детей. Одна из девочек погибла.
По данному факту возбуждено уголовное дело.