На ряде станций маршрутов МЦД пассажиропоток может вырасти на 70%

На ряде станций Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиропоток может вырасти на 70%.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, в среднем ожидается увеличение пассажиропотока на 15%, и новые пересадки будут способствовать его перераспределению между разными видами транспорта.

«Для удобства пассажиров на всех станциях МЦД, пересекающихся с другими видами транспорта, постепенно будут сформированы современные, комфортабельные транспортно-пересадочные узлы», — сказал он.

МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск должны быть запущены в ноябре 2019 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).