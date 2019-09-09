На ряде станций маршрутов МЦД пассажиропоток может вырасти на 70%

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На ряде станций Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиропоток может вырасти на 70%.
На ряде станций маршрутов МЦД пассажиропоток может вырасти на 70%
  • © портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, в среднем ожидается увеличение пассажиропотока на 15%, и новые пересадки будут способствовать его перераспределению между разными видами транспорта.

«Для удобства пассажиров на всех станциях МЦД, пересекающихся с другими видами транспорта, постепенно будут сформированы современные, комфортабельные транспортно-пересадочные узлы», — сказал он.

МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск должны быть запущены в ноябре 2019 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).

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