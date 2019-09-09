Лавров на встрече с Вышинским пошутил об «авторитете»

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским пошутил, что его «авторитет» поднялся, когда он поздравил журналиста с днём рождения.
Лавров на встрече с Вышинским пошутил об «авторитете»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Вышинский в ходе встречи заявил, что для него было «очень дорого и очень важно», что глава российского внешнеполитического ведомства 19 февраля поздравил его с днём рождения.

«Мой авторитет в камере, Сергей Викторович, моментально поднялся до небес, спасибо вам огромное», — приводит слова Вышинского РИА Новости

В ответ Лавров в шутку заявил: «Мой тоже».

Также министр отметил, что в случае с Вышинским было очевидно, что журналист никоим образом не был причастен к какому-либо административному или уголовному правонарушению.

«Вы были обвинены в государственной измене просто за то, что вы описывали ситуацию в различных частях страны, в которой вы работали, более ничего», — подчеркнул Лавров.

Ранее в МИД России сообщили о встрече Лаврова с Вышинским.

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