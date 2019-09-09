Лавров встретился с Вышинским

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главным редактором портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

«Только что завершилась встреча Сергея Лаврова с Кириллом Вышинским», — указали в министерстве.

Ранее Вышинский в ходе пресс-конференции после своего прибытия в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной поблагодарил всех, кто прилагал усилия для его возвращения, в частности, российский МИД, политическое руководство страны и президента России Владимира Путина.