Вышинский поблагодарил всех за помощь в его возвращении

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции после своего прибытия в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной по формуле «35 на 35» в первую очередь поблагодарил всех, кто прилагал усилия для его возвращения.

«Я хочу начать со слов благодарности тем, кто приложил огромные усилия для того, чтобы я оказался на свободе. В первую очередь это то корпоративное сообщество, российские журналисты, европейские, мировые журналисты. Поскольку я видел заявления и Международной федерации журналистов и европейской федерации. Всем тем, кто потребовал, чтобы я, как журналист, в тюрьме не находился, поскольку вины на мне нет, и это было очевидно для тех людей, которые были знакомы с моим делом. Хотя бы даже минимально. Поэтому спасибо огромное всем», — сказал Вышинский.

Он также поблагодарил российский МИД, политическое руководство страны и президента России Владимира Путина.

«Я написал в феврале текст, где я сказал, что я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя. Поэтому спасибо человеку, который первым сказал об этом из политического истеблишмента, который боролся за меня. Спасибо всем тем, кто помогал ему в этой борьбе, кто бился за моё освобождение. Отдельное спасибо Сергею Лаврову, который очень сильно поддержал меня в мой день рождения, когда сказал, что точно меня не бросит», — добавил Вышинский.

В субботу, 7 сентября, состоялась завершающая стадия процедуры обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

RT ведёт прямую трансляцию.