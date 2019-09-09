Хасиков прокомментировал свою победу на выборах главы Калмыкии

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков в беседе с НСН прокомментировал свою победу на выборах.

«Мы будем придерживаться того плана, который наметили для себя. Это реализация мероприятий, включённых в индивидуальный план социально-экономического развития Калмыкии», — заявил он.

Как отметил Хасиков, речь идёт обо всех отраслях в республике, о благоприятной, комфортной среде для жизни.

По его словам, выборы — волнительное и ответственное событие в его жизни.

Все действующие руководители регионов, а также временно исполняющие обязанности глав субъектов, которые принимали участие в выборах в единый день голосования, одерживают победу по предварительным результатам.