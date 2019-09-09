Хасиков прокомментировал свою победу на выборах главы Калмыкии
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- РИА Новости
«Мы будем придерживаться того плана, который наметили для себя. Это реализация мероприятий, включённых в индивидуальный план социально-экономического развития Калмыкии», — заявил он.
Как отметил Хасиков, речь идёт обо всех отраслях в республике, о благоприятной, комфортной среде для жизни.
По его словам, выборы — волнительное и ответственное событие в его жизни.
Все действующие руководители регионов, а также временно исполняющие обязанности глав субъектов, которые принимали участие в выборах в единый день голосования, одерживают победу по предварительным результатам.