Хасиков прокомментировал свою победу на выборах главы Калмыкии

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Врио главы Калмыкии Бату Хасиков в беседе с НСН прокомментировал свою победу на выборах.
Хасиков прокомментировал свою победу на выборах главы Калмыкии
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Мы будем придерживаться того плана, который наметили для себя. Это реализация мероприятий, включённых в индивидуальный план социально-экономического развития Калмыкии», — заявил он.

Как отметил Хасиков, речь идёт обо всех отраслях в республике, о благоприятной, комфортной среде для жизни.

По его словам, выборы — волнительное и ответственное событие в его жизни.

Все действующие руководители регионов, а также временно исполняющие обязанности глав субъектов, которые принимали участие в выборах в единый день голосования, одерживают победу по предварительным результатам.

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