В Крыму потребовали от США не «лезть с оценками» выборов

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Председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель считает, что заявления США о легитимности выборов на полуострове являются «грубым вмешательством во внутренние дела».
В Крыму потребовали от США не «лезть с оценками» выборов
  • РИА Новости

«Это грубое вмешательство в наши внутренние дела. США не вправе указывать, как и где нам проводить выборы, которые прошли согласно закону Российской Федерации и международным стандартам», — заявил Гемпель.

По его словам, власти США «должны навсегда осознать», что полуостров стал российским по волеизъявлению народа.

Также он заявил, что Вашингтону нужно разбираться с собственными выборами, а не «лезть с правовыми оценками во внутренние дела других государств».

Ранее в американском посольстве на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму.

Также депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал протест Министерства иностранных дел Украины в связи с выборами на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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