Вышинский заявил, что пребывание в тюрьме меняет человека

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в разговоре с RT заявил, что опыт пребывания в тюрьме меняет человека.

«Любой, кто выходит из тюрьмы, выходит оттуда другим человеком. Понятное дело, если он провёл не двое-трое суток, не какое-то количество дней в пределах двух недель, а достаточно серьёзное время. Ты не можешь выйти оттуда тем же, кем ты туда зашёл. Потому что ты о чём-то думал всё это время. Ты встречался и разговаривал с другими людьми. Ты просто прошёл через новый опыт, а он, новый опыт, конечно, изменит. Поэтому, конечно, я другой», — сказал он.

Ранее Вышинский рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия. При этом он добавил, что «сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, — это, конечно, психологическое испытание».