Вышинский объяснил мотивы его задержания

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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции после своего прибытия в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной по формуле «35 на 35» рассказал о мотивах его задержания в Киеве.
Вышинский объяснил мотивы его задержания

    «Про настоящий мотив я понял в день обыска, потом задержания... Я сидел в комнате, проходил обыск, и адвокат, который присутствовал, показал мне заявление о том, что Вышинского неплохо уже обменять на кого-то, вплоть до того, что назывались конкретные фамилии, в том числе фамилия Сенцова. Я сижу в комнате в собственной квартире, не закончено процессуальное действие, идёт обыск, мне не предъявлено никакое обвинение. Я вообще в этот момент ни в чём не виноват, ни в чём не обвинён и не подозреваемый, а меня уже на кого-то меняют. Мне сразу стало понятно, что к праву это не имеет никакого отношения», — рассказал Вышинский.

    RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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