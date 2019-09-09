Кандидат от ЛДПР победил на выборах в Комсомольске-на-Амуре

Кандидат от ЛДПР Александр Жорник набрал 55,6% голосов на выборах главы Комсомольска-на-Амуре после обработки 100% протоколов.

«На выборах главы Комсомольска-на-Амуре победил Жорник, набрав 55,6% по результатам обработки 100% протоколов», — цитирует ТАСС председателя Хабаровской избирательной комиссии Геннадия Накушнова.

Отмечается, что среди других претендентов на пост были замглавы города Алексей Разин от «Единой России», последние месяцы исполнявший обязанности главы администрации города, и самовыдвиженец, советник директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александр Ильин.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области, кандидат от «Единой России» Денис Паслер побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.