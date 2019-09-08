В ЦИК России рассказали о хакерской атаке на портал комиссии
- РИА Новости
«Сегодня всё спокойно идёт, в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но несущественные. Все отбиваем», — сказал он РИА Новости.
По его словам, портал работает без сбоев.
«Всё идёт в штатном режиме, атаки традиционно в единый день голосования есть, но система надёжно защищена», — отметил Лопатин.
Ранее глава Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заявил, что хакеры попытались провести массированную атаку на государственные порталы региона.