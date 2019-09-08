СК завёл дело на мать пропавшей в Вологодской области девочки

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Следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области. Об этом сообщается на сайте областного СУ СК.
СК завёл дело на мать пропавшей в Вологодской области девочки
  • РИА Новости

«В отношении 29-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК (оставление в опасности)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 сентября в селе Красное Тарногского района женщина оставила ребёнка в песочнице с двумя малолетними сёстрами, а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорождённого ребенка. Вернувшись, девочку она не обнаружила.

Девочку искали два дня и нашли 6 сентября в километре от населённого пункта. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

В поисках принимали участие более 400 человек, включая следователей, спасателей, местных жителей и волонтёров.

Установлено, что мать ребёнка неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и состояла на профилактическом учёте в МВД.

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