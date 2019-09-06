Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

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В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Об этом сообщили РИА Новости в районном отделении полиции.

«Группой волонтёров, организованной из местных жителей, пропавшая девочка была найдена живой недалеко от деревни. Она была обнаружена в кустарнике», — заявил представитель правоохранительных органов.

В полиции уточнили, что ребёнка нашли в километре от населённого пункта.

В настоящее время девочка находится в больнице, её состояние с учётом переохлаждения оценивается как средней степени тяжести.

По данным следствия, девочка пропала утром 4 сентября после того, как мать оставила её в песочнице с двумя сёстрами в возрасте шести и четырёх лет и ушла в соседний дом покормить своего новорождённого ребёнка.

В поисках двухлетней девочки принимали участие более 400 человек, включая следователей, спасателей, местных жителей и волонтёров.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Установлено, что мать девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и состояла на профилактическом учёте в МВД.

В настоящее время все пятеро детей женщины изъяты из семьи и находятся в больнице. 

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